Fournisseurs de services d’externalisation des centres de contact - Applications les plus populaires - Pakistan

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial sait à quoi devrait ressembler un programme de centre de contact moderne : rapide, évolutif et plein de fonctionnalités utiles. Il fournit aux équipes commerciales et d'assistance les ressources dont elles ont besoin pour respecter les quotas et conclure davantage de transactions rapidement. Pour ce faire, elle propose un logiciel tout-en-un qui permet aux équipes commerciales de communiquer avec les consommateurs de la manière qu'ils préfèrent : par téléphone, SMS, e-mail ou réseaux sociaux. La plateforme de marketing séquentiel multi-touch de SimpSocial conçue pour garantir que vos prospects automobiles sont traités plus rapidement, plus longtemps et avec un minimum de ressources ! Il s'intègre parfaitement avec tous les principaux CRM, ce qui en fait un incontournable pour multiplier par 10 vos ventes. Passer à SimpSocial est simple pour n’importe quelle équipe, grande ou petite. SimpSocial est un outil de productivité qui vous permet d'automatiser vos flux de travail. Vous passerez plus de temps à créer des relations clients plutôt qu’à rattraper votre retard sur vos téléphones si vous utilisez des déclencheurs. En outre, contactez les prospects depuis n'importe quel ordinateur, car SimpSocial gère la tâche fastidieuse consistant à combiner les prospects de différents canaux en une seule plate-forme intelligente. C'est encore mieux maintenant que nous nous concentrons sur une approche révolutionnaire pour générer des leads : une réponse massive aux leads via l'envoi de SMS et les appels. Voulez-vous en savoir plus sur SimpSocial et ce qu’il peut faire pour vous ?