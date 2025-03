Logiciel de feedback vidéo grand public - Applications les plus populaires - Tanzanie

Forsta

Derrière chaque point de données client se trouve une personne. Derrière chaque décision commerciale se trouve une personne. Et parce que chaque personne est unique, le premier client à comprendre est vous. Forsta est la nouvelle frontière de l'expérience et de la technologie de recherche - une entreprise technologique avec une différence. La différence est qu'il collabore. Il écoute et conçoit la solution avec les clients. Forsta adapte son expérience de pointe et sa technologie de recherche aux besoins des clients, et non l'inverse. Il existe d'informer et d'inspirer les décideurs. Forsta alimente la plate-forme HX (Human Experience) - une plate-forme complète d'expérience et de technologie de recherche primée qui décompose les silos entre CX (expérience client), l'expérience des employés (ex) et les études de marché. Cela permet aux entreprises d'acquérir une compréhension plus profonde et plus complète des expériences de leur public. La technologie de Forsta, combinée à son équipe de consultants experts, aide des milliers d'organisations dans divers secteurs, notamment les services financiers, l'hospitalité, les études de marché, les services professionnels, la vente au détail et la technologie. Forsta est reconnue comme un leader dans le Gartner® Magic Quadrant ™ 2021 pour la voix du client et un leader du G2 Grid® pour les logiciels de gestion de l'expérience, les logiciels d'analyse de texte et les logiciels d'enquête. La plate-forme primée Forsta HX a également été reconnue dans les prix d'innovation TMC Customer Experience.