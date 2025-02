Logiciel de feedback vidéo grand public - Applications les plus populaires - Îles Turques-et-Caïques

Indeemo

Notre plateforme de recherche vidéo instantanée, alimentée par l'IA, permet aux équipes MR, UX et CX de comprendre les personnes, les produits et les expériences dans le contexte de la vie quotidienne. Les chercheurs, concepteurs et chefs de produit que nous soutenons utilisent Indeemo dans des contextes B2C et B2B pour une variété de méthodologies de recherche de découverte, notamment : Recherche de découverte/exploratoire/générative - Études de journaux - Ethnographie mobile/numérique - Recherche de parcours de personnalités d'utilisateurs - Cartographie de parcours - Safaris de services - Parcours d'achat - Parcours décisionnels des acheteurs Recherche à méthodes mixtes - Pré-tâches pour les entretiens / groupes de discussion - Donner vie aux segmentations / personnalités des utilisateurs grâce à la recherche sur l'utilisabilité / l'expérience de la vidéo - Tests de produits / IHUT - Expérience acheteur / client / employé des cabinets de conseil aux start-ups en passant par les ministères gouvernementaux et les marques mondiales. Notre application Respondent de style Instagram permet aux participants à la recherche de partager sur le moment des commentaires, des besoins, des comportements, des émotions et des expériences via des vidéos, des images, des enregistrements d'écran et du texte riches en contexte. Notre tableau de bord de style Pinterest et notre référentiel d'informations permettent aux chercheurs et à leurs clients/parties prenantes de rassembler, modérer et analyser rapidement des informations contextuelles multimédia. De puissants outils d’IA générative, de recherche, d’analyse de mots clés, de transcription vidéo automatisée et de découpage vidéo facilitent l’apparition d’informations contextuelles. Conçu pour la collaboration, il dispose de plusieurs profils d'utilisateurs différents (chercheur, recruteur, observateur) qui permettent à l'ensemble de l'organisation de véritablement se connecter avec ses clients et de développer de l'empathie. Indeemo est disponible sous forme de solution DIY SaaS sous abonnement annuel ou projet par projet. Indeemo est certifié ISO27001 et HIPAA. Notre sécurité des informations a été vérifiée de manière indépendante pour traiter avec les grandes entreprises et les gouvernements.