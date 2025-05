Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Les logiciels de gestion de projets de construction, souvent appelés logiciels de gestion de construction, sont spécialement conçus pour le secteur de la construction. Il offre aux propriétaires et gestionnaires de projet une vue complète de l'ensemble d'un projet, y compris son cycle de vie et tous les participants et ressources concernés. Cette solution tout-en-un intègre la gestion des tâches, la gestion des documents, la gestion des ressources, la gestion des risques et la communication d'équipe pour améliorer l'efficacité et la réalisation des projets de construction. Le logiciel décrit la portée et la planification du projet, coordonne la budgétisation et le calendrier, suit les attentes et les exigences, supervise les achats et gère les ressources physiques et humaines sur les chantiers. En synchronisant les informations entre le terrain et le back-office, il est principalement utilisé par les ingénieurs, les architectes, les constructeurs, les entrepreneurs, les propriétaires et les gestionnaires de chantier.