Le logiciel de gestion des dessins de construction, souvent appelé BIM pour la construction, fournit aux ingénieurs, entrepreneurs, administrateurs et autres professionnels des outils permettant de rationaliser la rédaction, la révision et le partage des plans de construction. Ce logiciel améliore la collaboration entre les propriétaires de sites, les entrepreneurs et les constructeurs, même sans connexion Internet. De plus, il offre des fonctionnalités de gestion de documents, permettant aux utilisateurs de numériser, de stocker et d'archiver des fichiers pour un accès facile. S'intégrant régulièrement à des solutions tierces de BIM, de gestion de projet, financières et de relevé, le logiciel de gestion des dessins de construction fournit un ensemble d'outils complet applicable tout au long du cycle de vie de la construction.