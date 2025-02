Plateformes de gestion du consentement - Applications les plus populaires - Tokelau

Ketch

ketch.com

Ketch redéfinit l'utilisation responsable des données à l'ère de l'IA. La plate-forme d'autorisation de données Ketch est la nouvelle couche de technologie commerciale qui aide les marques à collecter, contrôler et activer des données autorisées et sécurisées sur chaque appareil, système et application tierce. Des marques du monde entier utilisent Ketch pour simplifier les opérations de confidentialité et de consentement, augmenter les revenus issus des initiatives de publicité, de données et d'IA, et renforcer la confiance avec les clients et partenaires. Ketch permet aux entreprises et aux plateformes d'établir un climat de confiance avec les consommateurs et de croître grâce aux données. La plateforme Ketch Trust by Design est un ensemble coordonné d'applications, d'infrastructures et d'API qui réduit le coût et la complexité des opérations de confidentialité et mobilise les données collectées de manière responsable pour un engagement client plus approfondi et une croissance du chiffre d'affaires. Avec Ketch Programmatic Privacy™ pour les opérations de confidentialité, les entreprises peuvent s'adapter par programmation aux réglementations en évolution rapide tout en gérant les risques et en réduisant de 80 % les coûts opérationnels et d'ingénierie de confidentialité. Avec Ketch Data Stewardship, les entreprises bénéficient d’un contrôle et d’une intelligence complets et dynamiques des données sur les actifs de données vitaux d’une entreprise, renforçant ainsi la confiance et créant les bases d’une IA responsable et d’initiatives avancées en matière de données et d’analyse. Les clients utilisent Ketch pour éliminer les risques, réduire les coûts et permettre une croissance basée sur les données.