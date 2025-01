Les plus populaires Récemment ajouté Plateformes de gestion du consentement - Applications les plus populaires - Nouvelle-Zélande

Les plateformes de gestion du consentement (CMP) sont utilisées par les entreprises pour enregistrer et gérer officiellement les préférences de consentement d'un utilisateur avant de collecter, de partager ou de vendre des données utilisateur provenant de plateformes en ligne telles que des sites Web et des applications qui utilisent des cookies, des vidéos intégrées et d'autres technologies de suivi. Les outils CMP fournissent aux utilisateurs des détails complets sur la manière dont leurs activités en ligne peuvent être suivies, les raisons pour lesquelles ces données sont collectées et les fournisseurs et entités spécifiques cherchant à utiliser ces informations. Par la suite, les CMP permettent aux utilisateurs de choisir explicitement d'accorder, de refuser ou de retirer leur consentement à ce que leurs activités en ligne soient collectées, utilisées ou commercialisées par toutes les entités répertoriées ou par des entités spécifiques. Les fournisseurs de CMP sont légalement habilités à conserver les données de consentement des utilisateurs, leur permettant ainsi de transmettre les informations de consentement à des tiers tels que des annonceurs, des éditeurs et d'autres collaborateurs avant que le traitement licite des données n'ait lieu.