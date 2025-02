Plateformes de travailleurs connectés - Applications les plus populaires - Suriname

Nvolve

Nvolve aide les entreprises de fabrication, de chaîne d'approvisionnement et de soins de santé à accélérer leur parcours vers l'excellence de la main-d'œuvre et opérationnelle en s'éloignant des instructions de travail, des SOP et des listes de contrôle sur papier et en apportant des améliorations en matière de durabilité, de productivité, de qualité et de sécurité. Cela inclut nos outils : Contrôle des documents avec Tablet eSign, Apprentissage rapide par vidéo et Apprentissage mixte. De plus, Nvolve Marketplace vous permet d'accéder à une large gamme de solutions partenaires déjà intégrées à Nvolve et prêtes à l'emploi. Votre parcours Connected Workforce commence par l'apprentissage et le développement, mais ajoute de la valeur à l'ensemble de votre entreprise. Les Connected Workforces transforment la façon dont les usines et la chaîne d'approvisionnement sont gérées dans de nombreuses fonctions et fonctionnent mieux lorsqu'elles sont intégrées dans un programme plus vaste de main-d'œuvre et d'excellence opérationnelle, vous permettant de bien faire les choses. la première fois et à chaque fois ! Nvolve s'adresse à : • Apprentissage et développement • ESG et développement durable • Qualité et OpEx • Santé et sécurité • Maintenance et opérations • Ressources humaines Disponible en 12 langues différentes, la plateforme Nvolve est accréditée ISO 27001:2017 et validée GAMP5, conformément à l'application des réglementations européennes EMA et US FDA régissant la validation des systèmes informatiques.