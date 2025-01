Les plus populaires Récemment ajouté Plateformes de travailleurs connectés - Applications les plus populaires - Nouvelle-Zélande

Les plateformes de travailleurs connectés aident les entreprises industrielles à planifier, planifier et surveiller les opérations complexes de fabrication et de chaîne d’approvisionnement sur plusieurs sites et équipes. Ce logiciel permet aux entreprises de planifier et d'attribuer efficacement les bons de travail tout en favorisant la collaboration et le partage d'informations entre les employés. Les superviseurs de production et les responsables des stocks utilisent des plateformes de travail connectées pour planifier et attribuer des tâches, et les employés les utilisent pour effectuer le travail assigné. Ces plates-formes sont fournies sous forme de solutions autonomes et nécessitent une intégration avec des logiciels de fabrication et de chaîne d'approvisionnement, tels que les systèmes ERP, les systèmes d'exécution de fabrication, les suites de chaîne d'approvisionnement et les logiciels avancés de planification et d'ordonnancement (APS). Pour garantir la sécurité des employés, ils s'intègrent également à un logiciel de santé et de sécurité environnementale (EHS).