Lingpad

lingpad.com

Lingpad est un outil de traduction IA avancé et sécurisé conçu pour rationaliser le service client multilingue et la traduction de documents. Sa plateforme permet aux entreprises de fournir une assistance personnalisée multilingue transparente sur les canaux de messagerie et les centres d'aide, améliorant ainsi l'expérience client mondiale sans ressources supplémentaires. Ce que propose Lingpad : * Traductions instantanées basées sur l'IA : traductions instantanées et précises par l'IA dans plus de 120 langues * Solutions axées sur le service client : adaptées aux équipes d'assistance, permettant des réponses localisées instantanées * Localisation du centre d'aide : traduisez et maintenez facilement des bases de connaissances/centre d'aide et FAQ multilingues * Traduction de documents : prise en charge de plus de 40 types de fichiers * Technologie d'IA contextuelle : comprend les nuances pour des traductions plus naturelles * Automatisation : rationalise les tâches manuelles, réduisant ainsi le temps et les coûts Avantages: * Améliorer les expériences client multilingues * Développez-vous à l'échelle mondiale sans contraintes linguistiques * Réduisez les coûts opérationnels et le temps consacré aux traductions * Améliorez les temps de réponse avec des traductions instantanées * Maintenir la cohérence dans toutes les communications avec les clients Découvrez toutes ces offres et avantages grâce aux tarifs rentables de Lingpad, conçus pour offrir une valeur maximale à votre investissement. S'intègre parfaitement aux plateformes de service client populaires : Zendesk ; Interphone; Gorgias ; Devant; Bureau frais Idéal pour : *Équipes de support client dans tous les secteurs * Entreprises mondiales * Entreprises de commerce électronique * Fournisseurs SaaS * Toute organisation ayant besoin d'une communication multilingue efficace * Toute organisation ayant besoin d'une traduction IA