Logiciel de traduction assistée par ordinateur - Applications les plus populaires - Somalie

Redokun

redokun.com

Redokun est un puissant outil de traduction basé sur le cloud, conçu pour aider les responsables marketing et leurs équipes à traduire efficacement divers types de documents tout en conservant leur mise en page et leur conception d'origine. Avantages clés pour les responsables marketing : * Intégration d'équipe sans effort : intégrez votre équipe en une heure au lieu de plusieurs jours. L'interface conviviale de Redokun garantit qu'une formation minimale est requise, permettant à votre équipe de démarrer rapidement et efficacement. * Gain de temps et d'efficacité : réduisez le temps et les coûts de traduction grâce à des flux de travail automatisés et des ressources de traduction centralisées. Augmentez la cohérence dans tous vos supports marketing. * Gestion de projet simplifiée : conservez tous vos projets de traduction au même endroit. Surveillez la progression de plusieurs équipes et documents en un coup d'œil, vous assurant ainsi de garder le contrôle à tout moment. Idéal pour toute votre équipe marketing : * Concepteurs : conservez la conception et le style d'origine de vos documents. Dites adieu au copier-coller fastidieux. Téléchargez des fichiers comme InDesign, PowerPoint, etc., et laissez votre équipe traduire le texte. Téléchargez le document traduit avec la même mise en page intacte. * Traducteurs : améliorez la vitesse et la précision de la traduction. Tirez parti de la traduction automatique et de la mémoire de traduction pour accélérer votre travail, rendant les traductions plus rapides et plus cohérentes. Des fonctionnalités puissantes pour booster vos efforts marketing : * Flux de travail automatisé : simplifiez votre processus de traduction avec des flux de travail automatisés, permettant à votre équipe de collaborer de manière transparente avec une intervention manuelle minimale. * Stockez et accédez automatiquement aux traductions approuvées : réutilisez les mémoires de traduction dans tous les projets pour vous assurer de ne jamais payer pour traduire deux fois le même contenu. * Actifs de traduction centralisés : Coordonnez facilement les projets de traduction, quel que soit l'endroit où travaille votre équipe.  * Traduction automatique avancée : utilisez une technologie de traduction automatique de pointe pour traduire plus intelligemment, pas plus difficilement. * Collaboration transparente : travaillez sans effort avec vos fournisseurs de traduction préférés ou vos équipes internes. Les options de partage, d'importation et d'exportation de Redokun rendent la collaboration fluide et efficace. * Mises à jour instantanées des documents : appliquez les modifications à tous les fichiers traduits en quelques secondes, éliminant ainsi le besoin de mises à jour manuelles lors des révisions. * Gestion de projet complète : recevez des commentaires en temps réel sur l'état du projet, vous tenant informé et en contrôle. * Prise en charge polyvalente des formats de fichiers : Redokun prend en charge un large éventail de formats de fichiers, notamment Adobe InDesign (.idml), ​​Microsoft Word (.docx), Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Excel (.xlsx), HTML 5 (.html) , Sous-titres (.srt), Texte brut (UTF-8 .txt), XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf), JSON (.json) et PDF (*.pdf). Redokun permet aux responsables marketing et à leurs équipes de proposer du contenu traduit sur le marché avec plus de facilité et d'efficacité. Essayez Redokun aujourd'hui et découvrez une manière plus intelligente de gérer vos traductions.