Logiciel de traduction assistée par ordinateur - Applications les plus populaires - Albanie

Les logiciels de traduction assistée par ordinateur (TAO) facilitent la traduction de contenu d'une langue à une autre en exploitant la mémoire de traduction, qui stocke les textes précédemment traduits, ou en exploitant l'assistance de la foule. Cela garantit que les traductions sont cohérentes avec la langue précédemment utilisée, en conservant une orthographe, une grammaire et une formulation correctes. Le logiciel de TAO offre une plate-forme d'édition plus efficace et interactive par rapport aux outils de base de traduction automatique mot à mot. En incorporant des fonctionnalités telles que la mémoire de traduction, les répertoires de phrases et les bases de données terminologiques, le logiciel de TAO aide les traducteurs à améliorer l'efficacité et la précision de leur travail. De plus, les produits de TAO s'intègrent souvent de manière transparente aux logiciels de gestion de traduction, permettant ainsi la collaboration entre traducteurs et prestataires de services tout en garantissant l'organisation des textes traduits.