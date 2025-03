BrandOps

Les équipes marketing utilisent BrandOps pour obtenir des réponses à la demande aux questions les plus difficiles du marketing. BrandOps est une plateforme de performance marketing qui montre l'efficacité de votre marketing sur tous les canaux numériques par rapport aux concurrents, aux objectifs, aux résultats commerciaux, aux marques phares et aux références du secteur. BrandOps fournit des informations sur la croissance à partir de milliers de signaux provenant de canaux tels que les sites d'avis, les plateformes de médias sociaux, plus de 6 000 sources d'information, les podcasts, la recherche et bien plus encore. BrandOps allège la charge de données de vos équipes opérationnelles. Les données sont collectées, conservées et interprétées automatiquement. Les entreprises à croissance rapide utilisent BrandOps pour développer leur activité et construire une machine marketing saine. https://www.brandops.io/