Logiciel de gestion de la rémunération - Applications les plus populaires - Îles Turques-et-Caïques

Xoxoday Compass est une plateforme de gestion d'incitations et de commissions permettant aux entreprises de générer plus de revenus et de transformer leurs dépenses de vente les plus importantes en un moteur de croissance commerciale. Nous aidons les équipes de ventes et d’opérations de revenus à concevoir, planifier, automatiser et rationaliser des structures complexes d’incitations et de commissions. Avec des éléments de jeu, des récompenses, des capacités de reconnaissance, de communication et d'analyse, Compass vous permet d'engager et de dynamiser vos équipes génératrices de revenus. Le résultat : une productivité commerciale accrue, des performances commerciales accélérées, une réduction du temps de traitement des incitations, des économies sur les budgets d'incitation, et bien plus encore. Compass fonctionne dans différents secteurs, prenant en charge différents cas d'utilisation, de la banque aux services financiers, en passant par l'assurance, les produits de grande consommation, le SaaS et la logistique, pour n'en nommer que quelques-uns. Connectez Compass à votre CRM, HCM, ERP ou à l'un de vos outils de travail quotidiens. Il est livré avec des intégrations prédéfinies avec des outils populaires tels que Hubspot, Salesforce, Close.io, Leadsquared, GSheet, etc. Avec des méthodes de déploiement telles que l'API, les applications Web et mobiles, l'application avec SSO et les options SDK parmi lesquelles choisir, Compass est facile à mettre en œuvre et à évoluer au fur et à mesure de votre croissance.