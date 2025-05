Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Le logiciel de commerce, de transactions et de gestion des risques de matières premières et d'énergie (CTRM/ETRM) supervise toutes les activités liées à l'achat et à la vente de matières premières, notamment le pétrole, les céréales, les métaux et les produits raffinés. Ce logiciel aide les entreprises à planifier leurs stratégies d'achat et de vente, à surveiller les prix et à gérer les volumes de matières premières traitées. Étant donné que les prix des matières premières fluctuent sur les plateformes de négociation similaires aux bourses, une gestion efficace des risques est essentielle pour éviter les pertes financières. CTRM/ETRM est principalement utilisé par les professionnels des achats qui ont besoin d'acquérir les matières premières nécessaires à leurs opérations. De plus, CTRM/ETRM peut être intégré à un logiciel de comptabilité et à des systèmes ERP pour gérer les aspects financiers du trading. L'intégration avec les outils de gestion de la chaîne d'approvisionnement est également importante pour suivre la demande de produits et les niveaux de stocks.