Sprintbase

sprintbase.io

Sprintbase est une plate-forme de collaboration en ligne construite par le cabinet de conseil en innovation Treehouse Innovation, pour faciliter et rationaliser le processus de réflexion sur la conception et d'innovation. Il aide les équipes et les organisations à travailler ensemble pour résoudre des problèmes complexes, développer de nouvelles idées et créer des solutions innovantes. Sprintbase fournit un cadre structuré pour guider les équipes à travers les différentes étapes de la réflexion conceptuelle, qui incluent généralement l'empathie avec les utilisateurs, la définition des problèmes, l'élaboration de solutions, le prototypage et les tests. La plateforme propose des outils et des modèles pour prendre en charge chaque étape du processus, permettant ainsi aux équipes de collaborer, de partager des idées et de suivre plus facilement les progrès.