Rencontrez votre premier espace de travail distant. Obtenez tout le monde sur la même longueur d'onde, littéralement. Dites adieu à votre communication de texte fastidieuse. Essayez la communication, évolué - plus interactif, immersif et amusant. La nouvelle façon de collaborer avec votre équipe. Tableau blanc, vidéoconférence, documentation et gestion de projet en un seul endroit. Allo est là où les idées coulent comme un tableau blanc mais restent organisées. Planifiez, partagez et collaborez sans le gâchis. Pourquoi choisir Allo? * Vue unifiée du cockpit: dites au revoir au chaos de jongler avec plusieurs applications. Avec le centre centralisé, les utilisateurs peuvent intégrer tous leurs outils, créer des tableaux de bord personnalisés et avoir une recherche et une boîte de réception unifiées. * Okr Mastery: Set, Track et ATTRAPT des objectifs et les résultats clés. Allo apporte une clarté aux objectifs, aidant les équipes à rester alignées et concentrées. * Gestion de projet perfectionné: De la création à l'achèvement, gérez facilement les projets. Collaborer, attribuer des tâches et franchir les jalons. * Tableau blanc visuel: capturez et visualisez les pensées. Du brainstorming sessions à la documentation du projet, le tableau blanc donne vie aux idées.