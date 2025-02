Logiciel de tableau blanc collaboratif - Applications les plus populaires - Turquie

Aha!

aha.io

Ah ! est le logiciel de développement de produits au monde. Nous aidons plus d'un million de créateurs de produits à donner vie à leur stratégie. Notre suite d'outils comprend Aha! Des feuilles de route, aha ! Des idées, aha ! Les tableaux blancs, aha ! La connaissance, et Aha ! Développer. Les équipes produit s'appuient sur notre expertise, nos modèles guidés et nos programmes de formation via Aha! Academy pour être à son meilleur. Nous sommes fiers d’être un type très différent d’entreprise SaaS à forte croissance. L'entreprise est autofinancée, rentable et 100 % à distance. Nous sommes reconnus comme l'une des meilleures entreprises entièrement à distance pour lesquelles travailler, défendons le mouvement Bootstrap et avons donné plus d'un million de dollars aux personnes dans le besoin via Aha ! Se soucie. * Ah ! est une suite complète d'outils conçus pour aider les chefs de produit à fournir des stratégies produit rationalisées et bien coordonnées, avec un environnement robuste qui peut être personnalisé pour répondre à des exigences de flux de travail spécifiques. * Les évaluateurs mentionnent fréquemment les fonctionnalités étendues de l'outil, la possibilité de le personnaliser selon les besoins de leur organisation, son support technique rapide et utile et son intégration efficace avec d'autres plateformes telles que Jira et SFDC. * Les évaluateurs ont rencontré des limitations dans les options de personnalisation, en particulier dans les styles de police et les icônes de stock, une complexité notable dans la phase de configuration initiale, une courbe d'apprentissage abrupte et des limitations dans ses capacités de reporting, en particulier l'incapacité de créer des rapports sur les modifications apportées aux enregistrements.