Logiciel de tableau blanc collaboratif - Applications les plus populaires - Tokelau

Miro est un espace de travail visuel pour l'innovation qui permet aux équipes distribuées de n'importe quelle taille de rêver, de concevoir et de construire l'avenir ensemble. Avec la magie de la toile intelligente de Miro, la visualisation des concepts, des idées et des solutions en tant qu'équipe peut se produire n'importe où - aucun marqueur à sec. Synchronisez, écoutez et ressentez la connexion du travail côte à côte avec votre équipe - même dans des environnements de travail éloignés, distribués ou hybrides. Les clients de Miro adorent utiliser Miro pour: * Exécutez des réunions en ligne et des ateliers d'équipe * Brainstorm de nouvelles idées et conceptions sur une planche sans limites * Modifier, annoter et marquer les documents et les PDF * Prenez des notes numériques avec un crayon Apple (et réduisez l'utilisation du papier!) * Collectez facilement des ressources, des photos, des documents, des liens et des références * Planifiez et gérez les flux de travail agiles et les rituels de mêlée * Créer des voyages utilisateur, des processus de carte et développer des personnages * Enseigner et faciliter les cours interactifs dans un espace collaboratif * Créez un tableau de vision des idées et de l'inspiration Miro vous permet de créer à tout moment, n'importe où. Avec plus de plus de 200 modèles préfabriqués, une interface glisser-déposer et aucune limite aux collaborateurs, travailler sur un tableau Miro est rapide et amusant.