Logiciel de tableau blanc collaboratif - Applications les plus populaires - Roumanie

Conceptboard

conceptboard.com

Conceptboard est le tableau blanc collaboratif en ligne le plus sécurisé qui permet aux équipes de toutes tailles de centraliser des projets et de collaborer en temps réel et de manière asynchrone. Des équipes réparties dans le monde entier utilisent Conceptboard pour une variété de cas d'utilisation. De l'organisation de séances de brainstorming et d'ateliers à distance à la planification de projets, de la conception de nouveaux produits à la facilitation de processus agiles. Découvrez comment la collaboration visuelle peut aider à briser les silos organisationnels et à stimuler le travail d'équipe et la productivité. Faites collaborer vos équipes de manière transparente en quelques minutes avec Conceptboard. Toile infinie Mettez vos équipes sur la même longueur d'onde et créez un hub visuel centralisé pour tous vos projets et idées. Zoomez sur des sections spécifiques ou effectuez un zoom arrière pour comprendre la situation dans son ensemble. Le canevas infini de Conceptboard garantit que vous ne manquerez jamais d'espace pour vos idées ! Collaboration en temps réel Suivez les curseurs en direct, le chat ou les appels vidéo directement depuis l'application pour une expérience de collaboration transparente. Sentez-vous comme si vous étiez dans la même pièce avec Conceptboard. Bibliothèque de modèles Utilisez notre vaste bibliothèque de modèles pour créer des cadres visuels et communiquer facilement des idées complexes. Des cartes d'empathie aux parcours clients, du Business Canvas aux feuilles de route de projet, nous couvrons toutes les fonctions commerciales. Exprimez-vous visuellement Utilisez des outils visuels polyvalents tels que des croquis, des notes autocollantes, des formes et des flèches pour donner vie à vos grandes idées. Faites glisser et déposez des images, des vidéos, des PDF et d'autres fichiers directement dans votre tableau. Partagez avec des parties prenantes externes Partagez facilement des tableaux avec des partenaires externes tels que des fournisseurs et des agences et mettez toutes vos parties prenantes sur la même longueur d'onde.