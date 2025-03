Gcore

gcorelabs.com

Des solutions de pointes et de cloud puissantes pour l'industrie des médias et l'industrie du divertissement GCORE est un leader international du cloud et des pointes dans la livraison de contenu, l'hébergement et les solutions de sécurité pour toute entreprise, dont le siège social est à Luxembourg, dont l'infrastructure mondiale est incluse dans le Guinness Book of Records. GCORE fournit une large gamme de services aux clients de toutes les industries qui développent leur entreprise en ligne. Les services de l'entreprise comprennent l'hébergement géré, le réseau de livraison de contenu (CDN), la plate-forme médiatique avancée pour les émissions professionnelles et le streaming de toute complexité, la protection contre les attaques DDOS de tout niveau, le stockage de contenu cloud, etc. GCORE a construit sa propre infrastructure mondiale sur tous les continents avec les meilleures performances CDN en Europe et les CIS.