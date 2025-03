Services d'hébergement de codes - Applications les plus populaires - Tanzanie

GitHub

github.com

GitHub, Inc. est une société multinationale américaine qui fournit l'hébergement pour le développement de logiciels et le contrôle des versions à l'aide de GIT. Il offre la fonctionnalité de contrôle de version et de gestion des codes source distribuée (SCM) de GIT, ainsi que ses propres fonctionnalités. Il fournit un contrôle d'accès et plusieurs fonctionnalités de collaboration telles que le suivi des bogues, les demandes de fonctionnalités, la gestion des tâches et les wikis pour chaque projet. Basée en Californie, il est une filiale de Microsoft depuis 2018.github offre gratuitement ses services de base. Ses services professionnels et d'entreprises plus avancés sont commerciaux. Les comptes GitHub gratuits sont couramment utilisés pour héberger des projets open source. En janvier 2019, GitHub propose des référentiels privés illimités à tous les plans, y compris les comptes gratuits, mais n'accordera que jusqu'à trois collaborateurs par référentiel gratuitement. À partir du 15 avril 2020, le plan gratuit autorise les collaborateurs illimités, mais limite les référentiels privés à 2 000 minutes de minutes par mois. En janvier 2020, GitHub rapporte plus de 40 millions d'utilisateurs et plus de 100 millions de référentiels (dont au moins 28 millions de référentiels publics), ce qui en fait la plus grande multitude de code source au monde.