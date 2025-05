Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop — votre outil tout-en-un pour gérer vos applications et comptes. Passez d’un compte à l’autre, organisez les apps selon votre flux de travail et accédez à un catalogue sélectionné d’applications de bureau pour Mac et Windows. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de coaching - Applications les plus populaires

Un logiciel de coaching fournit aux entreprises de coaching et aux équipes internes des outils essentiels pour rationaliser les opérations. Ces produits simplifient la planification, la facturation, les paiements et la gestion des clients, s'intégrant souvent de manière transparente aux plateformes de messagerie électronique, de calendrier et de vidéoconférence. Cela réduit la charge de travail administratif pour les coachs et les clients, permettant aux coachs de se concentrer sur leur travail principal. Les coachs et les clients peuvent facilement accéder aux historiques de paiement, suivre les sessions restantes, surveiller la progression des objectifs et consulter les communications. Certaines plateformes permettent même l’archivage de documents et de médias pour référence future. De plus, un logiciel de coaching aide les entreprises à commercialiser leurs services, en facilitant la création de packages promotionnels pour attirer de nouveaux prospects. D’un autre côté, les entreprises axées sur le développement professionnel peuvent préférer les logiciels de mentorat, qui ne disposent pas des fonctionnalités de paiement et de communication des outils de coaching. Les logiciels de mentorat sont spécialement conçus pour le mentorat en entreprise, tandis que les logiciels de coaching sont suffisamment polyvalents pour prendre en charge divers domaines d'expertise.