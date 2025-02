Logiciel de surveillance et d'analyse de la sécurité du cloud - Applications les plus populaires - Tokelau

Sonrai Security

Sonrai Security est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des identités et des accès dans le cloud public. Ayant pour mission de permettre aux entreprises de toutes tailles d'innover en toute sécurité et en toute confiance, Sonrai Security offre une sécurité des identités, des accès et des autorisations aux entreprises fonctionnant sur les plateformes AWS, Azure et Google Cloud. La société est réputée pour être la pionnière du pare-feu d'autorisations cloud, permettant le moindre privilège en un clic tout en prenant en charge les besoins d'accès des développeurs sans interruption. Reconnu par des entreprises leaders dans divers secteurs, Sonrai Security s'engage à favoriser l'innovation et l'excellence en matière de sécurité cloud. L'entreprise bénéficie de la confiance des équipes d'opérations cloud, de développement et de sécurité. Le pare-feu d'autorisations cloud supprime toutes les autorisations sensibles inutilisées, met en quarantaine les identités inutilisées et désactive les services et les régions inutilisés, le tout en un seul clic. Il n'y a aucune interruption de l'activité car toutes les identités utilisant des autorisations sensibles conservent leur accès et tout nouvel accès est accordé de manière transparente via un flux de travail chatops automatisé. Les équipes SecOps passent 97 % de temps en moins à obtenir le moindre privilège et réduisent la surface d'attaque de 92 %. Après avoir atteint le moindre privilège à l'échelle de la plateforme, la solution Sonrai CIEM+ découvre les combinaisons toxiques d'autorisations et ferme les chemins d'attaque involontaires qu'elles créent avec une correction automatisée ou détaillée.