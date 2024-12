Logiciel de surveillance et d'analyse de la sécurité du cloud - Applications les plus populaires - Allemagne

Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Les solutions de surveillance et d'analyse de la sécurité du cloud sont des outils essentiels conçus pour améliorer la visibilité et la sécurité sur les réseaux et les applications basées sur le cloud. Ces outils permettent la surveillance des applications basées sur le cloud, des environnements virtualisés et d'autres infrastructures cloud. Ils jouent un rôle déterminant dans l'identification des risques potentiels, permettant aux organisations d'y faire face de manière proactive, protégeant ainsi les opérations critiques et garantissant le respect des réglementations pour éviter les amendes. En règle générale, les équipes informatiques et de sécurité effectuent une surveillance et des analyses du cloud de manière continue. Les fonctionnalités de surveillance aident les organisations à cataloguer les actifs cloud et à en détecter de nouveaux au fur et à mesure de leur création ou de leur intégration. Les fonctionnalités d'analyse aident à évaluer les risques dans les environnements cloud, permettant aux entreprises de prioriser les problèmes en fonction de leur impact potentiel. Les fonctionnalités communes supplémentaires incluent la surveillance des utilisateurs, la découverte de données sensibles et l'application de politiques de sécurité.