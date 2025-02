Logiciel de plateforme cloud en tant que service (PaaS) - Applications les plus populaires - Tokelau

8base

8base est une plate-forme low-code permettant de créer et d'exécuter des produits numériques riches en fonctionnalités, notamment des solutions SaaS, des places de marché et d'autres applications Web et mobiles. La plateforme 8base aide les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises établies à donner vie à leurs visions de produits ; plus rapide, meilleur et plus économique. De plus, les agences numériques utilisent 8base pour livrer les projets clients plus rapidement tout en augmentant leurs marges et en réduisant leur dépendance à l'égard de talents rares et coûteux en développement de logiciels. 8base est un cadre de développement low-code configurable et sans serveur hébergé sur AWS qui expose le langage de requête basé sur GraphQL le plus robuste au monde pour les API ; et contrairement à d’autres plates-formes, 8base a été conçu dès le départ pour utiliser des normes et des technologies largement acceptées qui séduisent les développeurs traditionnels et garantissent que la propriété intellectuelle d’un créateur peut être portée sur d’autres plates-formes si le besoin s’en fait sentir. 8base propose : 1) des outils de développement low-code pour créer des backends logiciels et des API ; 2) infrastructure informatique et de stockage sans serveur pour exécuter des applications créées à l'aide des outils 8base ; 3) outils de développement d'interface visuelle ; 4) services de conception et de développement via un réseau de partenaires pour aider les clients à créer des applications à l'aide de 8base. 8base a été commercialisé pour la première fois en 2019. Aujourd'hui, des milliers de clients, dont de nombreuses startups SaaS et places de marché multi-locataires, des agences de développement de logiciels personnalisés et des cabinets de conseil, ainsi que de plus grandes organisations telles qu'IBM Global Services/NATO et la Florida International University, s'appuient sur 8base.