Logiciel de plateforme cloud en tant que service (PaaS) - Applications les plus populaires - Samoa américaines

Platform as a Service (PaaS) est un modèle de cloud computing qui offre un environnement complet pour développer et déployer des applications dans le cloud. PaaS vise à fournir une vue intégrée des plateformes cloud, simplifiant le développement et la maintenance des applications cloud. PaaS comprend divers outils tels que des kits de développement, des outils de base de données et des capacités de gestion d'applications. Une solution PaaS englobe des composants d'infrastructure tels que des serveurs et du stockage, ainsi que des middlewares tels que des outils de développement et des systèmes de gestion de bases de données. Les fournisseurs tiers proposent ces ressources virtuelles, permettant aux utilisateurs de créer, déployer et lancer des applications logicielles sans avoir besoin d'un développement logiciel back-end approfondi. Les entreprises exploitent le PaaS pour externaliser l'hébergement, la construction de bases de données, la sécurité du cloud et le stockage de données. Il est couramment utilisé comme plate-forme évolutive pour de nouvelles applications ou pour étendre les applications existantes à un public plus large. Le PaaS utilise un modèle de paiement au fur et à mesure de la croissance, aidant les entreprises à éviter des investissements initiaux importants en temps de développement et en middleware. Les équipes de développement utilisent le PaaS comme alternative à la création et à l'hébergement d'applications avec des environnements de développement intégrés (IDE). De plus, les services de base de données et de stockage hébergés de PaaS offrent des fonctionnalités similaires aux produits mobiles backend-as-a-service (mBaaS), qui sont adaptés aux applications mobiles. Les fournisseurs PaaS vont des éditeurs de logiciels établis aux projets open source. Récemment, le cloud hybride est devenu une méthode de déploiement PaaS populaire. Le cloud computing hybride intègre différentes infrastructures cloud, telles que les cloud publics et privés, et les gère comme une seule entité.