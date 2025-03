Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciels de plates-formes Cloud PBX - Applications les plus populaires

Les plates-formes d'échange de succursales privées (PBX) basées sur le cloud, également appelées PBX virtuels, fournissent aux entreprises des systèmes téléphoniques fiables et sécurisés via un serveur cloud. Le PBX sert de réseau téléphonique interne au sein des organisations et de liens vers des lignes téléphoniques externes. Les plates-formes Cloud PBX reproduisent toutes les fonctionnalités et capacités des systèmes matériels PBX conventionnels, fonctionnant entièrement sur une infrastructure cloud. Ces plates-formes permettent aux entreprises d'accéder à leur système depuis n'importe quel emplacement et appareil, ce qui les rend idéales pour les configurations de travail à distance et hybrides en raison de leurs exigences minimales en matière d'équipement et de configuration. Généralement supervisées et gérées par un fournisseur de services, la mise en œuvre et l'administration du cloud PBX sont gérées par l'équipe informatique de l'entreprise. Le logiciel Cloud PBX trouve son utilité parmi les employés, notamment ceux des secteurs du service client, de l'immobilier, de la santé, de la vente au détail ou du gouvernement. Contrairement aux systèmes de téléphonie fixe traditionnels, le PBX cloud présente plusieurs avantages pour les entreprises, notamment une maintenance rationalisée des serveurs, un routage automatisé des appels, une utilisation réduite des équipements, des coûts de maintenance globaux réduits et des processus de configuration simplifiés.