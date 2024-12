Les plus populaires Récemment ajouté Plateforme de protection des applications cloud native (CNAPP) - Applications les plus populaires - Gabon

Les plateformes de protection des applications cloud natives (CNAPP) protègent l'intégralité du cycle de vie de développement des applications cloud natives, depuis les étapes initiales de développement jusqu'à l'environnement de production. Ces plates-formes permettent aux équipes de sécurité de gérer et d'assurer la conformité plus efficacement en offrant une visibilité complète sur DevSecOps, les configurations, le contrôle d'accès, les charges de travail et les vulnérabilités. En règle générale, les organisations utilisent des outils distincts pour gérer le développement, les données, l'infrastructure et l'accès. Un CNAPP consolide ces investissements en matière de sécurité en intégrant diverses fonctionnalités, telles que la gestion de la posture de sécurité du cloud (CSPM), la plateforme de protection des charges de travail cloud (CWPP), la conformité du cloud et la gestion des identités et des accès (IAM), dans une seule plateforme. Les CNAPP peuvent être proposés sous forme de produit autonome ou sous forme de suite de produits pouvant être achetés individuellement.