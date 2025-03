Logiciel de sécurité des fichiers cloud - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Le logiciel de sécurité des fichiers cloud est conçu pour protéger les informations stockées dans les applications cloud (SaaS). Ces outils s'intègrent aux plateformes de stockage cloud et de partage de fichiers, permettant aux entreprises d'identifier et d'étiqueter les fichiers contenant des informations sensibles ou privilégiées. Une fois étiquetées, les entreprises peuvent contrôler l’accès à ces fichiers, suivre leur historique de partage et empêcher tout accès non autorisé. En appliquant des politiques de contrôle d'accès et de stockage au cloud, ces outils améliorent la sécurité des données. Les entreprises les utilisent pour mettre en œuvre des protocoles de sécurité, surveiller les accès et protéger les informations à la fois dans et transférées via les applications cloud. Les administrateurs peuvent gérer la gouvernance, définir les autorisations et superviser l'activité des utilisateurs au sein des applications. De plus, de nombreux produits de sécurité cloud offrent des fonctionnalités de cryptage et de prévention des pertes de données pour protéger davantage les documents et les données stockés dans le cloud.