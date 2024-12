Les plus populaires Récemment ajouté Solutions de sécurité de la messagerie cloud - Applications les plus populaires - Gabon

Les solutions de sécurité de la messagerie cloud sont des plates-formes de messagerie conçues pour protéger contre les escroqueries par phishing qui incitent les utilisateurs à révéler des informations sensibles. Ces plateformes, gérées par le fournisseur de sécurité de messagerie cloud, bloquent également les e-mails contenant des liens vers des sites Web malveillants ou des logiciels malveillants avant qu'ils n'atteignent l'utilisateur. Les entreprises s'appuient sur des solutions de sécurité de messagerie cloud pour prévenir les violations de données, protéger les informations privilégiées et améliorer la sécurité des points finaux en bloquant les logiciels malveillants et autres menaces en ligne. Ces outils ont évolué à partir du marché des passerelles de messagerie sécurisées, car la transformation numérique a réduit la demande de solutions de sécurité de messagerie sur site. Bien qu'il existe un certain chevauchement avec les logiciels anti-spam et les outils de chiffrement des e-mails, les solutions de sécurité de la messagerie dans le cloud sont plus complètes, englobant souvent plusieurs fonctions qui peuvent également être fournies via des options basées sur le cloud et sur site.