Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de sécurité Cloud Edge - Applications les plus populaires - Tonga

Les solutions de sécurité cloud Edge offrent aux entreprises une méthode basée sur le cloud pour accéder en toute sécurité à Internet, aux applications cloud et aux réseaux d'entreprise. Ces solutions exploitent la technologie SD-WAN, qui intègre un réseau défini par logiciel à un réseau étendu, leur permettant de fonctionner depuis n'importe quel endroit tout en consolidant les fonctions de sécurité pour protéger toutes les activités du réseau. En combinant les fonctionnalités de sécurité d'outils traditionnels tels que les passerelles Web sécurisées (SWG), les courtiers de sécurité d'accès au cloud (CASB) et les pare-feu d'application Web (WAF), les entreprises peuvent rationaliser la gestion de la sécurité. Cette approche permet aux entreprises et aux équipes de sécurité de centraliser la visibilité sur les politiques, activités et risques de sécurité, éliminant ainsi le besoin pour les utilisateurs d'interagir avec plusieurs outils ou de se soumettre à des processus d'authentification répétés. Les solutions de sécurité unifiées sont conçues pour offrir une visibilité complète sur des environnements hybrides complexes, simplifiant ainsi le travail des administrateurs. Avec un seul outil, ils peuvent classer, gouverner et surveiller toutes les activités des utilisateurs et le trafic réseau sans perturber l'expérience de l'utilisateur final. Bien qu'il existe un certain chevauchement entre les outils de sécurité cloud edge et les technologies traditionnelles telles que CASB, WAF et SWG, ces dernières fonctionnent généralement de manière indépendante et n'offrent pas le même niveau de visibilité et d'accessibilité dans les environnements hybrides. L'alternative la plus comparable est un périmètre défini par logiciel (SDP), qui fournit une sécurité réseau unifiée mais n'offre pas d'accès intégré aux applications, réseaux et navigateurs Web basés sur le cloud.