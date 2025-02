ExtraHop

ExtraHop est le partenaire de confiance des entreprises en matière de cybersécurité pour révéler les cyber-risques et renforcer la résilience de leur entreprise. La plateforme ExtraHop RevealX pour la détection et la réponse réseau et la gestion des performances du réseau offre de manière unique la visibilité instantanée et les capacités de décryptage inégalées dont les organisations ont besoin pour exposer les cyber-risques et les problèmes de performances que d'autres outils ne peuvent pas voir. Lorsque les organisations bénéficient d'une transparence totale de leur réseau avec ExtraHop, elles peuvent enquêter plus intelligemment, arrêter les menaces plus rapidement et maintenir leurs opérations en cours. RevealX se déploie sur site ou dans le cloud. Il répond aux cas d'utilisation suivants : - Ransomware - Zero Trust - Attaques de la chaîne d'approvisionnement logicielle - Mouvement latéral et communication C2 - Hygiène de sécurité - Gestion des performances des réseaux et des applications - IDS - Forensics et plus Quelques-uns de nos différenciateurs : PCAP continu et à la demande : Le traitement complet des paquets est supérieur à NetFlow et permet des détections de meilleure qualité. Le déchiffrement stratégique sur divers protocoles, notamment SSL/TLS, MS-RPC, WinRM et SMBv3, vous offre une meilleure visibilité sur les menaces précoces cachées dans le trafic chiffré lorsqu'elles tentent de se déplacer latéralement sur votre réseau. Couverture des protocoles : RevealX décode plus de 70 protocoles réseau. Machine learning à l’échelle du cloud : plutôt que de s’appuyer sur des ressources limitées