Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Logiciel de détection et de réponse dans le cloud (CDR) - Applications les plus populaires - Allemagne Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel Cloud Detection and Response (CDR) offre une sécurité complète pour les environnements cloud en automatisant la détection et la réponse aux menaces. Cette technologie garantit aux entreprises une visibilité totale sur leurs systèmes cloud et comprend des mécanismes pour faire face aux menaces et aux attaques sur les applications cloud (SaaS) et l'infrastructure (IaaS). En analysant les journaux d'événements et en extrayant des informations sur les attaques, CDR aide les équipes de sécurité à améliorer leur posture de sécurité globale. Bien que le logiciel CDR partage des fonctionnalités avec d'autres solutions de détection et de réponse aux menaces telles que Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) et Network Detection & Response (NDR), il reste distinct dans son objectif. EDR cible la surveillance des activités aux points de terminaison du système, et NDR se consacre à la sécurisation des environnements réseau. XDR, avec sa portée plus large, surveille les réseaux, les points finaux, les services cloud et les environnements virtuels. En revanche, CDR se consacre uniquement à la surveillance et à la sécurisation de l’ensemble de l’environnement cloud.