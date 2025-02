Logiciel de sécurité des données cloud - Applications les plus populaires - Sierra Leone

Normalyze

Normalyze, grâce à ses évaluations sans agent, sa découverte de données, sa priorisation des risques basée sur l'IA et ses informations complètes et exploitables sur les mesures correctives, aide les entreprises à comprendre l'ensemble des risques présents sur leurs données cloud. Normalyze adopte une approche de sécurité axée sur les données. Normalyze est le pionnier de la gestion de la posture de sécurité des données (DSPM), aidant les entreprises à sécuriser leurs données dans des environnements SaaS, PaaS, publics ou multi-cloud, sur site et hybrides. Avec Normalyze, les équipes de sécurité et de données peuvent améliorer leurs efforts globaux de sécurité et de conformité tout en permettant à l'entreprise d'exploiter leur actif le plus précieux : les données. La plateforme Normalyze DSPM permet de découvrir et de classer les magasins de données, de hiérarchiser ce qui est important, d'identifier les accès risqués et excessifs, de détecter et de remédier aux risques d'exposition, et d'améliorer les processus de conformité et d'audit. Au cœur de la plateforme Normalyze se trouve le scanner breveté One-Pass, qui exploite l'IA pour identifier et classer avec précision les données précieuses et sensibles à grande échelle, dans différents environnements. La plateforme a été conçue autour d'une architecture qui analyse sur place, de sorte que les données ne quittent jamais l'endroit où elles résident. Cette approche maintient les données sous contrôle informatique, prend en charge la conformité aux réglementations strictes en matière de protection des données et améliore l'efficacité opérationnelle. Les résultats analysés apparaissent dans plusieurs visualisations pour aider les équipes à prioriser les risques. Le Data Risk Navigator affiche les chemins d’attaque pouvant entraîner des violations ou des pertes de données. Les graphiques d'accès aux données montrent comment les personnes et les ressources accèdent aux données. Les visualisations sont générées et mises à jour en temps réel, offrant une visibilité au fur et à mesure des modifications apportées à l'infrastructure ou aux environnements du client. Le DataValuator exclusif attribue une valeur monétaire aux données, avec un classement pour aider les équipes de sécurité et de données à évaluer l'impact commercial relatif d'une perte potentielle de données. Les workflows d'interrogation et de correction basés sur l'IA rendent l'expérience utilisateur Normalyze intuitive et efficace. En fournissant des informations sur les données, l'accès et les risques en un seul endroit, les équipes informatiques peuvent comprendre leur posture globale de sécurité des données et collaborer sur des mesures de sécurité et des plans d'action efficaces.