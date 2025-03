Logiciel de collaboration de contenu cloud - Applications les plus populaires - Taïwan

FutureVault

Solutions de coffre-fort numérique intelligentes pour les entreprises prêtes pour l’avenir. FutureVault est un leader du secteur des solutions d'échange sécurisé de documents et de Digital Vault pour les services financiers et les organisations de gestion de patrimoine, changeant le paradigme de la gestion des documents et des informations avec Personal Life Management Vault™ et Business Life Management Vault™. La plate-forme multiniveau de FutureVault transforme les propositions de valeur des entreprises, des conseillers et des clients en améliorant considérablement la façon dont les documents, les données et les informations sont gérés au sein d'une source de vérité unique, sécurisée et prête pour l'audit. En fournissant aux entreprises La plateforme en marque blanche et les applications mobiles de FutureVault aident les entreprises à respecter la conformité des livres et des registres, à améliorer la confidentialité des données, à améliorer l'efficacité du front et du back-office grâce à l'automatisation et aux API ouvertes, et à offrir une expérience client numérique améliorée pour mieux interagir avec les ménages et la prochaine génération. L'extraction de données et les modèles basés sur l'IA pour gagner en efficacité et en informations supplémentaires sont disponibles pour les entreprises clientes. FutureVault est reconnu comme un fournisseur WealthTech 5 étoiles et parmi les 100 fournisseurs mondiaux de solutions WealthTech les plus innovants. * Cas d'utilisation de FutureVault présentés (ci-dessous) : découvrez comment les principales organisations de services financiers et de gestion de patrimoine utilisent FutureVault pour respecter la conformité, gagner en efficacité dans le back-office et l'administration, offrir plus de valeur à leurs clients et, en fin de compte, économiser du temps et de l'argent. * Offrez une expérience client numérique unique : stimulez l'engagement auprès des familles (et de la prochaine génération) en facilitant plus que jamais le stockage, l'accès et la gestion des documents les plus importants de leur vie. * Envoyez automatiquement des documents aux clients : envoyez automatiquement des relevés mensuels, des documents d'intégration, des documents fiscaux, des rapports trimestriels et d'autres documents critiques à vos clients via des API et SFTP. * Échangez et recevez des documents en toute sécurité : demandez, recevez et échangez des documents en toute sécurité avec le siège social, les conseillers, le personnel, les clients, les membres de la famille, les régulateurs et les collaborateurs de confiance. * Automatisez et améliorez les flux de travail de signature électronique : économisez des coûts de back-office et d'administration importants en automatisant les processus d'intégration et en livrant (et en classant) automatiquement les documents signés électroniquement. * Respectez la conformité des livres et des registres : améliorez la gouvernance de la tenue des registres, rationalisez les audits et respectez en toute confiance les réglementations en matière de livres et de registres fournies par la SEC, la FINRA, l'OCRCVM, l'OSC, etc. * Réduisez et éliminez le papier (le travail) : dirigez votre initiative de transformation numérique en numérisant les processus basés sur les documents pour respecter la conformité ESG et éliminer définitivement le papier (le travail).