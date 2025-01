Logiciel de conformité cloud - Applications les plus populaires - Hongrie

Orca Security

orca.security

La plateforme de sécurité cloud Orca identifie, priorise et corrige les risques et les problèmes de conformité liés aux charges de travail, aux configurations et aux identités dans l'ensemble de votre parc cloud couvrant AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud et Oracle Cloud. Orca propose la solution de sécurité cloud la plus complète du secteur sur une seule plateforme, éliminant ainsi le besoin de déployer et de maintenir plusieurs solutions ponctuelles. Orca est avant tout sans agent et se connecte à votre environnement en quelques minutes grâce à la technologie brevetée SideScanning™ d'Orca qui offre une visibilité approfondie et large de votre environnement cloud, sans nécessiter d'agents. De plus, Orca peut s'intégrer à des agents tiers pour une visibilité d'exécution et une protection des charges de travail critiques. Orca est à l’avant-garde de l’exploitation de l’IA générative pour des enquêtes simplifiées et des mesures correctives accélérées – réduisant les niveaux de compétences requis et économisant du temps et des efforts en matière de sécurité du cloud, de DevOps et de développement, tout en améliorant considérablement les résultats en matière de sécurité. En tant que plateforme de protection des applications cloud native (CNAPP), Orca consolide de nombreuses solutions ponctuelles sur une seule plateforme, notamment : CSPM, CWPP, CIEM, gestion des vulnérabilités, sécurité des conteneurs et Kubernetes, DSPM, sécurité des API, CDR, conformité multi-cloud, Shift Left. Sécurité et AI-SPM.