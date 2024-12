Logiciel Cloud Access Security Broker (CASB) - Applications les plus populaires - Martinique

Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Le logiciel Cloud Access Security Broker (CASB) ajoute une couche supplémentaire de protection et d'application des politiques pour les employés accédant aux applications basées sur le cloud. Agissant comme une passerelle, CASB permet aux entreprises d'appliquer des politiques de sécurité au-delà de leurs systèmes sur site, garantissant ainsi des connexions sécurisées entre les employés et les fournisseurs de services cloud. Ce logiciel aide les entreprises à atténuer les risques associés aux applications cloud et aux connexions réseau tout en surveillant en permanence les actions et les comportements des utilisateurs. Les solutions CASB détectent également les comportements anormaux des utilisateurs internes et alertent les administrateurs en cas de shadow IT potentiel et de non-conformité. Ces outils suivent et enregistrent généralement les actions des utilisateurs au sein du CASB, fournissant des données qui peuvent être utilisées pour l'analyse comportementale et le reporting.