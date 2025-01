Logiciel de portail client - Applications les plus populaires - Pologne

SuiteFiles

Création de documents, collaboration et signature en un seul endroit. SuiteFiles est un logiciel de gestion de documents puissant – mais simple – destiné aux cabinets de comptabilité et de services professionnels. Nos flux de travail sont exactement ce dont les petites et moyennes entreprises ont besoin pour se développer avec leurs clients. Nous soutenons vos activités quotidiennes, en intégrant Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365, et plus encore. Notre mission est d’offrir aux entreprises de toutes tailles des solutions et des services de qualité professionnelle qui les répondent là où elles en sont dans leur trajectoire de croissance. Le résultat ? Une plateforme conviviale, évolutive et robuste que votre équipe et vos clients apprécieront réellement utiliser. Nos équipes de développement de produits et de support client sont réactives, ce qui signifie que des personnes s'investissent pour tirer le meilleur parti de SuiteFiles. Avec SuiteFiles, vos besoins en matière de gestion documentaire sont pris en charge et votre charge informatique est allégée, vous permettant d'augmenter les heures facturables et de renforcer les relations avec vos clients. Avec plus de 1 000 sociétés de services professionnels axées sur l’efficacité qui améliorent leurs activités avec SuiteFiles (et un taux de renouvellement de 99,6 %), nous sommes le choix évident pour vous. Libérez vos opérations grâce à des solutions de flux de travail complètes et des intégrations étendues vous connectant à des applications de pointe. Les fonctionnalités complètes de SuiteFiles ont été conçues pour des équipes de 10 à 500 personnes en gardant à l'esprit la satisfaction de vos employés. Au fil des années, nous avons perfectionné notre logiciel pour vos processus de bout en bout avec des intégrations, des automatisations, des signatures et une gestion des e-mails, éliminant les sauts d'applications et les multiples frais d'abonnement dont vous auriez autrement besoin. Nous combinons un partage facile avec des tiers avec une sécurité de pointe sans vous priver de la propriété de vos données. Nous avons simplifié la complexité de l’organisation, de la centralisation et de l’exploitation des informations dont votre entreprise a besoin au quotidien. Vous devriez consacrer vos heures de travail à servir vos clients et à développer votre entreprise, sans vous battre avec des dossiers. Nous avons donc conçu SuiteFiles avec une migration et une intégration de données rapides et complètes pour que votre équipe soit opérationnelle en seulement deux jours. De plus, notre interface intelligente est facile à utiliser et constamment améliorée. En éliminant les allers-retours inutiles, les retards de processus, les frais de collaboration et le basculement entre plusieurs outils, notre gain de temps s'additionne. Nos clients déclarent économiser 5 heures par semaine et par employé. Cela représente 6 ½ semaines ETP par membre du personnel par an !