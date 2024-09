Logiciel de portail client - Applications les plus populaires - Afghanistan Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel de portail client agit comme une passerelle entre une entreprise et ses clients, facilitant l'interaction à distance entre les deux parties. Ces portails constituent des solutions complètes pour les entreprises ou les organisations qui interagissent avec plusieurs parties prenantes ou clients externes. Ils permettent aux entreprises de partager et de demander des documents, de fournir des mises à jour et des factures sur les projets, de recueillir des commentaires et de maintenir la communication avec les clients et les parties prenantes. Les fonctionnalités spécifiques des portails clients peuvent varier considérablement en fonction du fournisseur et des cas d'utilisation prévus. Certains fournisseurs intègrent des portails clients en tant que pièces jointes facultatives à leurs plus grands logiciels de salle de données virtuelle ou à leurs plateformes de collaboration de contenu cloud. De nombreux portails clients sont équipés de fonctionnalités trouvées dans les logiciels de gestion de projet, permettant aux clients de suivre facilement l'avancement du projet tout en permettant aux entreprises d'assurer la transparence pour leurs clients.