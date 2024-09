Logiciel de chatbot - Applications les plus populaires - Afghanistan Les plus populaires Récemment ajouté

Les chatbots, souvent appelés agents virtuels ou assistants virtuels, sont des applications logicielles conçues pour effectuer des tâches spécifiques ou fournir des informations en réponse à des demandes écrites ou orales. Ils répondent à la fois aux besoins externes des clients et aux demandes internes des employés, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les applications de manière conversationnelle, soit textuellement, soit audiblement. Les chatbots utilisent généralement le traitement du langage naturel (NLP) ou la reconnaissance vocale pour comprendre les entrées des utilisateurs. Cependant, leurs opérations principales sont régies par des conversations scriptées. Cela contraste avec les assistants virtuels intelligents, qui utilisent la compréhension du langage naturel (NLU) pour mener des interactions plus sophistiquées et de type humain. Les entreprises utilisent la technologie des chatbots pour automatiser des tâches qui nécessitaient auparavant une intervention humaine. Dès réception d'une demande d'utilisateur, un chatbot traite l'entrée et fournit une réponse sous forme de texte ou de parole. Les chatbots sont intégrés à divers outils de support client, tels que les logiciels de chat en direct, les logiciels de service d'assistance et les logiciels de centre de contact, agissant souvent comme premier point de contact. Leur utilisation s'étend à d'autres domaines, notamment aux bases de connaissances commerciales et marketing. Dans les applications de business intelligence, les chatbots peuvent remplacer les langages de requête, permettant aux utilisateurs d'obtenir des points de données spécifiques simplement en tapant ou en énonçant une requête. Les capacités des chatbots ne cessent de croître et ils sont intégrés dans une variété croissante d’applications logicielles.