Logiciel de gestion du cycle de vie des certificats (CLM) - Applications les plus populaires - Tokelau

Xitoring

xitoring.com

Xitoring est une solution de surveillance tout-en-un pour votre infrastructure informatique afin de la rendre rapide et simple ! Caractéristiques principales : - Surveillance de la disponibilité (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - Intervalle de 1 minute - Surveillance du serveur Linux - Surveillance du serveur Windows - Surveillance SSL - Surveillez votre logiciel serveur (serveurs Web , bases de données, Docker, etc.) - Page d'état public et privé - Plus de 20 canaux de notification inclus (E-mail, WhatsApp, SMS, Telegram, Pagerduty, et plus encore !) - Plus de 15 nœuds de sondage globaux - Alertes d'applications iOS et Android et notifications via : - E-mail - SMS - Notification push mobile - Appel téléphonique - Télégramme - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Mattermost - Discord - Google Chat - Atlassian OpsGenie - Ntfy - Gotify - Spike.sh - Splunk de garde - PushOver - Pushbullet - PagerDuty - Webhooks - Prise en charge et intégrations du système d'exploitation Zapier : - Windows Server 2012 et versions antérieures - Principales distributions Linux (Ubuntu +14, CentOS +6) Intégrations : - Métriques de base du serveur (CPU, mémoire, utilisation du disque et IO, réseau, etc.) - Services et processus - Apache - Nginx - PHP - MySql - MongoDB - HAProxy - Redis - KeyDB - MariaDB - Hôte et conteneurs Docker - Superviseur - IIS - Varnish - RabbitMQ - CouchDB - Kafka - et plus encore ! Inscrivez-vous et démarrez la surveillance sans frais pour 2 serveurs et 8 contrôles de disponibilité pour toujours.