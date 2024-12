Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de gestion du cycle de vie des certificats (CLM) - Applications les plus populaires - Norvège

Les logiciels de gestion du cycle de vie des certificats (CLM) et d'infrastructure à clés publiques (PKI) aident les entreprises à authentifier et à chiffrer les informations à l'aide de certificats numériques. PKI est un cadre cryptographique qui sécurise les communications numériques et protège les données, les appareils, les machines et les individus contre l'usurpation d'identité, l'interception non autorisée, la falsification et autres cybermenaces. Le principal avantage de ce logiciel est sa capacité à fournir visibilité et automatisation tout au long du cycle de vie des certificats, y compris l'émission, la découverte, l'inventaire, le provisionnement, le déploiement, la sécurité, la surveillance, le renouvellement et la révocation. En automatisant ces processus, les logiciels CLM et PKI remplacent souvent les méthodes manuelles telles que le suivi des feuilles de calcul, aidant ainsi les entreprises à éviter les temps d'arrêt imprévus du système et les vulnérabilités causées par des erreurs ou des certificats expirés. Les logiciels CLM et PKI offrent des fonctionnalités complètes pour l'émission, la gestion et l'automatisation des certificats numériques, notamment les certificats SSL et TLS, les certificats d'authentification client, les signatures numériques et les certificats SSH. Les cas d'utilisation courants des logiciels PKI et CLM incluent l'authentification des utilisateurs, l'authentification de machine à machine pour les serveurs et les conteneurs, la signature numérique de codes et de documents et la garantie du cryptage et de l'intégrité des appareils IoT, entre autres.