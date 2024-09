Logiciel de gestion de catalogue - Applications les plus populaires - Afghanistan Les plus populaires Récemment ajouté

Un logiciel de gestion de catalogue rationalise et centralise les données sur les produits du commerce électronique dans un catalogue numérique, bénéficiant à la fois aux vendeurs et aux acheteurs. Il sert de référentiel d'informations sur les produits dans les entreprises en ligne. Se distinguant du logiciel de gestion des informations sur les produits (PIM), le logiciel de gestion de catalogue se concentre sur l'amélioration des données produit en éditant, ajoutant et modifiant des détails, tandis que le logiciel PIM adopte une vision plus large. Il garantit la qualité des données en permettant aux administrateurs de mettre à jour les détails des produits, permettant ainsi aux clients de faire des achats éclairés. Les vendeurs aident les acheteurs en fournissant des informations essentielles telles que les noms de produits, les filtres, les descriptions, les prix et les codes. Souvent intégrées aux outils de marketing de contenu e-commerce, certaines solutions sont également disponibles sous forme de plateformes open source prises en charge par les communautés d'utilisateurs.