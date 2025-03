Klaar

klaarhq.com

Klaar est une plate-forme de performance, de développement et d'engagement de B2B SaaS qui correspond à votre travail. Ses modules sur la gestion des performances, les buts et les OKR, les commentaires 360 commentaires, le mentorat et le coaching, l'engagement et le graphique organique permettent aux entreprises de développer et de conserver des équipes très performantes et engagées. La plate-forme de gestion des performances conversationnelle de Klaar propulsée par l'IA élimine le stress et le biais de la gestion des performances avec des informations en temps opportun alimentées par l'IA qui aident les équipes à identifier les domaines à améliorer, à prendre des décisions basées sur les données et, à finalement, de meilleures performances et carrières. Construit et mis en œuvre par les anciens leaders, Klaar est la seule plate-forme qui ne vous aide pas seulement à gérer les performances - cela vous permet également de prédire et d'améliorer les performances en temps réel. Flexible et intégré à tous vos outils commerciaux, Klaar est toujours mis à jour et élimine tout travail double pour les équipes commerciales et RH. Vous pouvez facilement lancer des avis sur les performances flexibles, identifier les meilleurs interprètes via les étalonnages, aligner et suivre les objectifs et les OKR, automatiser les commentaires 360, créer une culture d'apprentissage continu via le mentorat et écouter et agir sur les commentaires les plus importants des employés via des ENP, des enquêtes et des impulsions.