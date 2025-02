Logiciel de gestion de carrière - Applications les plus populaires - Tokelau

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching libère un potentiel illimité au sein de vos collaborateurs grâce à un coaching à grande échelle à l’échelle de l’entreprise. EZRA est l'un des plus grands fournisseurs de coaching au monde. Ils coachent des milliers d'employés au sein de marques d'entreprise telles que Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestlé, Vodafone, AstraZeneca et P&G. Leur société mère, The Adecco Group, est un fournisseur Fortune 500 de services RH et possède plus de 50 ans d'expérience dans le coaching de cadres, fournissant à EZRA un groupe de plus de 2 000 coachs dans le monde. Les coachs EZRA offrent un apprentissage et un développement personnalisés, et leur technologie permet cela à grande échelle en supprimant la charge administrative, les défis logistiques et les coûts traditionnellement associés au coaching. La technologie permet aux dirigeants de mesurer l'impact sur chaque programme et fournit des informations et des rapports au sein de l'application. Les administrateurs peuvent mesurer le nombre de sessions de coaching qui ont eu lieu, les commentaires et le sentiment de ces sessions, ainsi que les évaluations de la qualité vidéo, audio et du coach. L'évaluation intégrée d'EZRA Measure permet aux dirigeants de comprendre les données globales sur les résultats qu'ils ont obtenus et les changements de comportement qui ont eu lieu. Les résultats commerciaux typiques incluent une augmentation de 14 % de la rétention et une augmentation de 77 % de la fidélité à l'entreprise. Les résultats comportementaux typiques incluent une augmentation significative des compétences telles que le QE, la communication, la gestion des conflits, la résilience et la conduite du changement. EZRA est pris en charge dans toutes les principales langues, pays et continents.