Logiciel de gestion de carrière - Applications les plus populaires - Norvège

Un logiciel de gestion de carrière aide les organisations à accompagner leurs employés dans leur évolution de carrière individuelle. Ces outils permettent aux équipes RH de suivre les progrès, les compétences et l'expérience, facilitant ainsi le développement et la rétention des talents internes. Simultanément, les solutions de gestion de carrière aident les employés à perfectionner leurs compétences et à fixer des objectifs de carrière. Les fonctionnalités peuvent inclure des programmes de développement des employés, des auto-évaluations, le soutien des managers, la découverte de talents internes, la gestion de la mobilité, l'analyse prédictive, le reporting, les opportunités de réseautage, etc. De telles solutions sont utiles dans tous les secteurs, tailles d’entreprises et départements. Ils sont souvent intégrés aux systèmes de suivi des candidats (ATS) et aux logiciels de gestion des performances.