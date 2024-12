Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de gestion de la relation candidat - Applications les plus populaires - Norvège

Un logiciel de gestion des relations avec les candidats, également appelé logiciel d'expérience candidat, aide les professionnels des ressources humaines, les recruteurs et les responsables du recrutement à améliorer l'engagement des candidats tout au long du processus d'embauche. Ces outils permettent des expériences personnalisées pour les candidats, augmentant ainsi leur implication et leur satisfaction. Les recruteurs et les équipes RH exploitent les solutions de relation avec les candidats pour cultiver un vivier de talents actif, facilitant ainsi la recherche de candidats qualifiés pour les postes disponibles. Il est important de distinguer les logiciels de gestion de la relation candidat des logiciels CRM, même s'ils proposent des fonctionnalités similaires. La gestion de la relation candidat se concentre spécifiquement sur l’amélioration du parcours et de l’expérience du candidat. Généralement intégré aux plateformes de marketing de recrutement, ce logiciel collabore souvent de manière transparente avec les systèmes de suivi des candidats (ATS) et les logiciels de sites d'emploi.