Logiciel de calendrier - Applications les plus populaires - Tokelau

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

BeforeSunset AI est un planificateur quotidien d'IA basé sur le Web conçu pour aider les équipes et les professionnels occupés dans la planification quotidienne et la gestion du temps. COMMENT ÇA FONCTIONNE : Avec le planificateur BeforeSunset AI et le logiciel To Do, vous pouvez planifier votre journée à travers le calendrier et la liste de tâches, en passant en revue les réalisations d'hier et les tâches inachevées. Vous pouvez respecter votre emploi du temps tout au long de la journée en gardant une trace du temps passé pour chaque tâche et en vous concentrant sur une tâche à la fois. De plus, en estimant le temps requis pour chaque tâche, vous pouvez vous assurer que votre travail progresse comme prévu et apporter les ajustements nécessaires. Terminez la journée avec les analyses fournies par BeforeSunset AI pour examiner et réfléchir aux progrès que vous avez réalisés. CARACTÉRISTIQUES : Laissez l'IA planifier votre journée pour vous : BeforeSunset AI crée le calendrier parfait en synchronisant votre calendrier et votre liste de tâches sans que vous vous en souciiez. L'IA optimise votre liste de tâches pour un planning parfait : l'assistant IA crée des sous-tâches pour vous et transforme vos tâches en tâches exploitables. Ayez le meilleur plan pour votre routine : pour une planification quotidienne efficace, demandez-vous : quelle est la tâche, combien de temps cela prendra et combien de temps vous disposez. BeforeSunset aide à toutes les étapes. Définissez des objectifs par balises : utilisez des balises pour améliorer votre planification quotidienne grâce à l'assistance de l'IA, suivez vos progrès à l'aide d'analyses, définissez efficacement des objectifs et catégorisez vos tâches. Analyses hebdomadaires : obtenez une vue d'ensemble de vos réalisations hebdomadaires et planifiez un succès encore plus grand. Signets : accédez facilement à vos tâches et notes préférées en un instant. Travaillez des tâches dans un seul espace de travail : votre coéquipier ne sera pas au courant de votre liste de courses ou de vos affaires privées, nous le promettons. Vous pouvez séparer vos tâches de travail/d'équipe en glissant-déposant vos tâches. Restez connecté avec le flux d'équipe : vous pouvez partager vos progrès si vous le souhaitez et voir les mises à jour en temps réel de votre équipe. Vous pouvez également en apprendre davantage sur l’humeur de votre coéquipier et sur ce qu’il aime et n’aime pas. Apprenez à connaître vos coéquipiers : Vous voulez briser la glace, mais vous ne savez pas comment ? Vérifiez simplement leurs informations, qu'est-ce qu'ils aiment ou n'aiment pas ? et apprenez à mieux les connaître. Ne manquez jamais un anniversaire et faites-nous confiance, vous connaîtrez les bases pour démarrer cette première conversation sans la rendre gênante. Définir l'emplacement : découvrez comment votre lieu de travail affecte votre planification et vos performances quotidiennes sur la page d'analyse. Définissez votre humeur et écrivez à ce sujet : découvrez l'humeur de vos coéquipiers sans même leur demander. Vérifiez-les si nécessaire. Définir des balises pour chaque zone : vous pouvez désormais définir des balises pour savoir sur quoi travaille chaque membre de l'équipe ou si vous pourrez travailler avec votre meilleur ami dans la même zone.