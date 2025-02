Logiciel de calendrier - Applications les plus populaires - Tchad

Reclaim

reclaim.ai

L'application de planification alimentée par AI pour les équipes occupées qui trouvent le meilleur moment pour vos tâches, habitudes, réunions et pauses. Get back up to 40% of the workweek with adaptive, real-time scheduling, while keeping your calendar flexible with predictive intelligence to dynamically defend priorities as your week fills up -- so you always have time for focused work, while staying open to collaborate avec votre équipe. Vous pouvez dire exactement comment vous voulez que vos priorités soient prévues, tout comme vous le feriez pour un excellent assistant. Et lorsque les plans changent, il réaligne automatiquement votre horaire en quelques secondes. ReclmAm.ai est une application de planification alimentée en AI qui trouve automatiquement le meilleur moment de votre calendrier pour les réunions, les tâches, les habitudes et les pauses pour revenir jusqu'à 40% de votre semaine de travail. Vous définissez vos priorités et récupérez automatiquement votre horaire autour de ce qui compte le plus (tout comme un grand assistant!) Caractéristiques de récupération supérieures: * Tâches: tâches à télédomule automatique dans votre calendrier * Habitudes: bloquer le temps flexible pour les routines * Réunions intelligentes: automatique à l'auto au meilleur moment pour tous les participants * Planification des liens: Partagez votre disponibilité * Calendrier Sync: synchroniser tous vos calendriers * Temps de tampon: pauses télégracielles et temps de trajet * Codage couleur: codez automatiquement votre calendrier * Journées sans réunion: protéger le temps productif * Suivi du temps: analysez où vous passez votre temps * INTERGATIONS DE TASSE: pour les tâches Asana, Todoist, Jira, Clickup, Linear & Google * Intégration Slack: Synchronnez votre statut de mou avec votre calendrier